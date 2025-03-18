Создатель Новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев стал профессором

Сергей Афанасьев стал профессором по научной специальности «Виды искусства». Самый известный новосибирский режиссер и создатель городского драмтеатра в 1979 году окончил отделение режиссуры народных театров Кемеровского государственного института культуры.
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