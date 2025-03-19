Когда хочется нежного… и все же не безмятежного

На иркутских сценах на прошлой неделе показали две истории, возвращающие театрального зрителя на полвека назад — в эпоху, когда чувствовали и творили такие гении, как Андрей Вознесенский и Эльдар Рязанов с Эмилем Брагинским.
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