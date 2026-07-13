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Freedom Holding Corp. Тимура Турлова привлек $300 млн: куда холдинг направит эти средства

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова привлек $300 млн: куда холдинг направит эти средства

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова провел дополнительное размещение акций и привлек $300 млн. Средства пойдут на международную экспансию — банковские лицензии в Турции и Франции, цифровой банк в Грузии — а также на развитие ИИ-инфраструктуры: дата-центр Akashi, Freedom Cloud и Суверенный центр ИИ в Казахстане.

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