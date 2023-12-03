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Руне о матчах с Джоковичем: «Я уважаю соперника, но никогда не буду бояться. В теории победить его невозможно, а в реальной жизни возможно все»

Счет в личных встречах 3:2 в пользу серба. «Выходя на корт, я уверен в своих силах и в том, на что способен.

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