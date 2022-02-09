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Kyodo: Токио возьмет на себя поставки СПГ в Европу при обострении ситуации на Украине

Kyodo: Токио возьмет на себя поставки СПГ в Европу при обострении ситуации на Украине

Японские власти заявляют о готовности наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, если ситуация на Украине значительно обострится.

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