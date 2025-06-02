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Царьград

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Economist: Киев рискнул отношениями с Западом, устраивая атаки на аэродромы

Economist: Киев рискнул отношениями с Западом, устраивая атаки на аэродромы

На Украине боятся, что отношения с европейскими партнёрами могут стать хуже.Киев беспокоится, что атаки на российские аэродромы могут стать причиной разлада с западными партнёрами.

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