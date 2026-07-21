Аналитические сервисы зафиксировали снижение цен на Wildberries после атак на склады маркетплейса

18–20 июля цены на все товары снижались до 5,7%Украинские беспилотники атаковали два крупных распределительных центра Wildberries в Котовске в Тамбовской области и в Электростали в Подмосковье в ночь на 18 июля.
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