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Daily Storm

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Аналитические сервисы зафиксировали снижение цен на Wildberries после атак на склады маркетплейса

Аналитические сервисы зафиксировали снижение цен на Wildberries после атак на склады маркетплейса

18–20 июля цены на все товары снижались до 5,7%Украинские беспилотники атаковали два крупных распределительных центра Wildberries в Котовске в Тамбовской области и в Электростали в Подмосковье в ночь на 18 июля.

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