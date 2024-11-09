ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Захарова назвала ...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Боррель анонсиров...
  • Гром Крутов
    Все верно было подписан договор ратификации, надо начинать с КНДР, а может и остальные подтянутся к справедливости р...Путин ратифициров...

Премьер-министр Великобритании намерен повысить расходы на оборону

Премьер-министр Великобритании намерен повысить расходы на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Страмер заявил о том, что в стране увеличат расходы на оборону на 2,5% ВВП в течение нескольких недель после того, как выигравший президентские выборы США республиканец Дональд Трамп официально вступит в должность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх