Премьер-министр Великобритании намерен повысить расходы на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Страмер заявил о том, что в стране увеличат расходы на оборону на 2,5% ВВП в течение нескольких недель после того, как выигравший президентские выборы США республиканец Дональд Трамп официально вступит в должность.
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