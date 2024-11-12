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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сампаоли возглавил «Ренн», контракт – до 2026 года

Сампаоли возглавил «Ренн», контракт – до 2026 года

«Ренн» объявил о назначении Хорхе Сампаоли главным тренером. Контракт 64-летнего аргентинца с французским клубом рассчитан до 2026 года.

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