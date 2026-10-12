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Сомнолог Кудинов предупредил, что еда перед сном лишает полноценного отдыха

Сомнолог Кудинов предупредил, что еда перед сном лишает полноценного отдыха

Продукты, требующие активного пищеварения, мешают засыпанию. Об этом в беседе с RT рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

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