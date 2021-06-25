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Обращение руководителей Сакского района Владислава Хаджиева и Михаила Слободяника в день дружбы и единения славян

Обращение руководителей Сакского района Владислава Хаджиева и Михаила Слободяника в день дружбы и единения славян

Сегодня мы отмечаем День дружбы и единения славян.Желаем помнить о своём происхождении и с уважением относиться к давним традициям славянского народа, ведь оттуда берут свои корни наши мысли, стремления, надежды, желания, культура, искусство и цели.

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