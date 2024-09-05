Какой сегодня день: 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, отмечаетсяДень рыжих. История его возникновения имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра.