Какой сегодня день: 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, отмечаетсяДень рыжих. История его возникновения имеет несколько версий. Согласно одной из них, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра.
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