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Две тысячи лет истории человечества невозможно отменить одним росчерком пера

Две тысячи лет истории человечества невозможно отменить одним росчерком пера

Латвия стала второй страной в мире, которая законодательно запретила георгиевскую ленточку. Первой стала Украина Гордиться здесь нечем.

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Комментарии
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Fialka
как были во время войны фашисткими пристебаеми ,такими и остались
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1
20 час.
anatolii660 reznikov
Запрет ленты это языческие представления о мире ! Как и у прочих нациков Вот запретим русский язык  и заживём гораздо лучше ! Наденем все вышиванки и будет тишь и гладь и божья благодать  с молочными реками и кисельными берегами  У овец булет по два ягнёнка  а коровы в два раза больше  молока давать будут  если с ними на мове говорить ! И вообще наступит щастьтье   если всех инородцев выгоним   ! Плёткой по хребту от соплеменника горахдо приятнее  получить  !
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1
20 час.
Nata
++++
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19 час.

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