Две тысячи лет истории человечества невозможно отменить одним росчерком пера

anatolii660 reznikov

Запрет ленты это языческие представления о мире ! Как и у прочих нациков Вот запретим русский язык и заживём гораздо лучше ! Наденем все вышиванки и будет тишь и гладь и божья благодать с молочными реками и кисельными берегами У овец булет по два ягнёнка а коровы в два раза больше молока давать будут если с ними на мове говорить ! И вообще наступит щастьтье если всех инородцев выгоним ! Плёткой по хребту от соплеменника горахдо приятнее получить !