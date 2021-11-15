Латвия стала второй страной в мире, которая законодательно запретила георгиевскую ленточку. Первой стала Украина Гордиться здесь нечем.
Две тысячи лет истории человечества невозможно отменить одним росчерком пера
Комментарии
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anatolii660 reznikov
Запрет ленты это языческие представления о мире ! Как и у прочих нациков Вот запретим русский язык и заживём гораздо лучше ! Наденем все вышиванки и будет тишь и гладь и божья благодать с молочными реками и кисельными берегами У овец булет по два ягнёнка а коровы в два раза больше молока давать будут если с ними на мове говорить ! И вообще наступит щастьтье если всех инородцев выгоним ! Плёткой по хребту от соплеменника горахдо приятнее получить !
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20 час.
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