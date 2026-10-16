Дмитриев: Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров.
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Неймётся российской власти. Елозят нас носом в грязь все кому не лень, а наши правители, ну такие доверчивые. Говорят одно, а сами в американский силок дуром прут и нас прицепом тащат.