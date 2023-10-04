По пути к Ангелу

<p style="text-align: justify">Часто люди этого не замечают. Иногда же ангелы бывают услышанны, и тогда происходит чудо – под ветхими сводами заброшенных некогда соборов вновь начинают звучать голоса, а в умирающие деревни постепенно, небольшими шагами возвращается жизнь.