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100 Дорог

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По пути к Ангелу

По пути к Ангелу

<p style="text-align: justify">Часто люди этого не замечают.&nbsp; Иногда же ангелы бывают услышанны, и тогда происходит чудо &ndash; под ветхими сводами заброшенных некогда соборов вновь начинают звучать голоса, а в умирающие деревни постепенно, небольшими шагами возвращается жизнь.

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