По пути к Ангелу

<p style="text-align: justify">Часто люди этого не замечают. Иногда же ангелы бывают услышанны, и тогда происходит чудо – под ветхими сводами заброшенных некогда соборов вновь начинают звучать голоса, а в умирающие деревни постепенно, небольшими шагами возвращается жизнь.
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