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Минцифры РФ передаёт Минобороны России ведение реестра воинского учёта

Минцифры РФ передаёт Минобороны России ведение реестра воинского учёта

Это техническая процедура, Минцифры вело данный проект по заказу российского военного ведомства, сообщает пресс-служба министерства.

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