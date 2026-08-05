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В Иране заявили о согласовании координат нового маршрута в Ормузском проливе

В Иране заявили о согласовании координат нового маршрута в Ормузском проливе

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

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