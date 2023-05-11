Жалгас Жумагулов: «Предложили бой на 20 мая, соперник отказался»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился последними новостями о новой дате боя в лиге: «Предложили выйти на замену 20 мая, я согласился, начал готовиться, но соперник отказался со мной драться.
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