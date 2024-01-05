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Разведчики РФ поразили на Купянском участке минометы и блиндажи ВСУ

Разведчики РФ поразили на Купянском участке минометы и блиндажи ВСУ

Разведывательное подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад», задействовав дроны, подвергло ликвидации укрепления, миномётные расчёты и пехотные соединения нацистских формирований киевского режима.

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