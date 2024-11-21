Названы преимущества строительства высокоскоростных магистралей в РФ

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. В России необходимо строить высокоскоростные железнодорожные магистрали – на это есть социальный запрос, рассказал «ФедералПресс» председатель Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Белозеров в рамках Открытой студии на площадке Российской транспортной недели в Москве.