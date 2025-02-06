Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 000 000

Индийские власти продолжают "закручивать гайки" в отношении криптовалютных платформ. Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) выписало Bybit Fintech штраф в размере 9,27 миллиона рупий (около 1 миллиона долларов США) за нарушение местного законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии