Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 000 000

Индийские власти продолжают "закручивать гайки" в отношении криптовалютных платформ. Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) выписало Bybit Fintech штраф в размере 9,27 миллиона рупий (около 1 миллиона долларов США) за нарушение местного законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).