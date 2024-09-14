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«Смолов был очень расстроен из-за упущенного чемпионства»

«Смолов был очень расстроен из-за упущенного чемпионства»

Год назад тольяттинская «Лада» стала одной из главных сенсаций КХЛ. Вернувшись в лигу из ВХЛ после пятилетнего перерыва и комплектуясь на ходу игроками, не подошедшими другим клубам, подопечные Олега Браташа неожиданно для всех вышли в плей-офф.

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