«Смолов был очень расстроен из-за упущенного чемпионства»

Год назад тольяттинская «Лада» стала одной из главных сенсаций КХЛ. Вернувшись в лигу из ВХЛ после пятилетнего перерыва и комплектуясь на ходу игроками, не подошедшими другим клубам, подопечные Олега Браташа неожиданно для всех вышли в плей-офф.