У Роналду проверили пульс на евро -24: что необычного заметили у спортсмена

Пульс Роналду перед ударом в серии пенальти со сборной Словении упал с 177 до 103. {{755648}}Как свидетельствуют данные, предоставленные компанией по производству фитнес‑браслетов, пульс капитана сборной Португалии Криштиану Роналду упал до 103 ударов в минуту перед исполнением пенальти в серии 11‑метровых ударов в матче ⅛ финала чемпионата Европы со словенцами, передает sportmail.
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