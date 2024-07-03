У Роналду проверили пульс на евро -24: что необычного заметили у спортсмена

Пульс Роналду перед ударом в серии пенальти со сборной Словении упал с 177 до 103. {{755648}}Как свидетельствуют данные, предоставленные компанией по производству фитнес‑браслетов, пульс капитана сборной Португалии Криштиану Роналду упал до 103 ударов в минуту перед исполнением пенальти в серии 11‑метровых ударов в матче ⅛ финала чемпионата Европы со словенцами, передает sportmail.