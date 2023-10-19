Минфин США разрешил операции, связанные с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало 44-ю лицензию, разрешающую добычу, а также продажу и экспорт нефти или газа из Венесуэлы, 18 октября сообщает издание Últimas Noticias.
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