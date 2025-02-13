Путин впервые поговорил по телефону с президентом Сирии переходного периода

Российский лидер заявил, что готов содействовать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.
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