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Произвольная программа Коширо Шимады поставлена под Danse macabre

Хореографом выступил тренер Шимады Стефан Ламбьель.  Короткую программу под песню «Sing sing sing» Бенни Гудмана фигурист оставит с прошлого сезона.

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