Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❕Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой Черноморского флота РФ «Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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