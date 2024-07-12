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Царьград

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Заслуженный артист и актер театра кукол Шепелин умер в 75 лет

Заслуженный артист и актер театра кукол Шепелин умер в 75 лет

Советский и русский актер театра кукол, педагог и заслуженный артист РСФСР Юрий Шепелин ушел из жизни 10 июля.

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