Комсомольская правда

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Израиль до конца 2021 года может признать российские сертификаты о вакцинации «Спутник V»

Израиль до конца 2021 года может признать российские сертификаты о вакцинации «Спутник V»

Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V». Сейчас этот вопрос активно обсуждается, в ближайшие несколько недель состоится очередной раунд переговоров российского Роспотребнадзора и израильского Минздрава.

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