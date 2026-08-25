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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Буде-Глимт» Хайкина примет НЕК, «Селтик» в гостях у ЛАСК, «Лион» сыграет с «Фенербахче» в среду

Во вторник в ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов « Буде-Глимт » Никиты Хайкина примет НЕК , « Селтик » сыграет в гостях с ЛАСК .

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