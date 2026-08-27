Как получить день отдыха 1 сентября, не нарушив закон Елена ГалицкаяДо начала нового учебного года остаются считаные дни, и для миллионов российских семей вновь становится актуальным вопрос: можно ли официально не выходить на работу 1 сентября, чтобы проводить ребёнка на торжественную линейку? Несмотря на ежегодные обсуждения, отдельного гарантированного выходного дня для родителей школьников в российском законодательстве пока нет.