Все-таки «чипируют»: компания Neuralink Илона Маска вживила имплант в мозг человека Евгения КомароваИдея чипирования людей получает полярно разную оценку: от элемента теории заговора до возможности сделать прорыв в медицине и других областях.
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