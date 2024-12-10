Челябинец, оскорбивший женщину из-за национальности, предстанет перед судом

Прокуратура направила дело челябинца, оскорбившего женщину из-за национальности, в суд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провела проверку по обращению местной жительницы и публикациям СМИ об оскорблении женщины на парковке водителем автомобиля.
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