Бочкарев: культурно-деловое пространство построят на западе Москвы к 2025 году

В Филевском парке через два года возведут культурно-деловое пространство под открытым небом. В районе Дорогомиловской набережной создадут прогулочную зону в 557 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии