«Угасание функции яичников»: эксперт рассказала, почему у Анисиной поплыл овал лица

Бывшая спортсменка, по мнению врача, резко стала выглядеть хуже. Марина Анисина кадр эфира шоу "Звезды сошлись" на НТВПластический хирург Мадина Байрамукова дала советы по преображению супруге Никиты Джигурды.
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