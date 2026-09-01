Путин вспомнил о работе Громыко, прославившегося под прозвищем «Мистер Нет»

Президент РФ Владимир Путин вспомнил о министре иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко, работавшем в Организации объединённых наций (ООН).
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