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Пол Пирс: «Ожидаю, что Леброн выступит на Олимпийских играх 2024 года»

Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс предположил, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поедет на Олимпийские игры 2024 года в составе сборной США.

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