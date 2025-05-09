Путин: РФ никогда не согласится с искажением истории Великой Отечественной войны

ИЗВЕСТИЯ/Георгий Зельма Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что Россия никогда не согласится с искажением истории ВОВ.
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