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«Новый Орлеан» планирует отчислить 41-летнего Таджа Гибсона

« Новый Орлеан » планирует отчислить форварда Таджа Гибсона после недавнего обмена с «Мемфисом» , сообщает журналист The Athletic Уилл Гиллари.

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