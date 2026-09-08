«Новый Орлеан» планирует отчислить 41-летнего Таджа Гибсона

« Новый Орлеан » планирует отчислить форварда Таджа Гибсона после недавнего обмена с «Мемфисом» , сообщает журналист The Athletic Уилл Гиллари.
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