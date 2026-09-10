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12 сентябрь көнне «Елмай» паркында балалар ярминкәсе уздырыла

Шимбә көнне, 12 сентябрьдә, «Елмай» балалар паркында җәйге сезонны тәмамлау уңаеннан балалар ярминкәсе уздырыла.

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