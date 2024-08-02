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Николай Азаров: Школьные дневники с цитатами «великих» нацистов в Харькове: куда катится Украина?

Николай Азаров: Школьные дневники с цитатами «великих» нацистов в Харькове: куда катится Украина?

В Харькове в «Эпицентре» на Героев Труда продаются школьные дневники с цитатами «великих». К «великим» отнесли и Бандеру – нацистского прихвостня, причастного к страшному геноциду, предателя, показательно ликвидированного в колыбели фашизма в Мюнхене.

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