Военное и политическое значение освобождения Авдеевки

Увы, теперь Донецк - это Россия, а в России нет смертной казни. Просто не брать в плен этих уродов.

VG

Vasily Golov

Никакой гражданской власти из местных.Военная комендатура и вооруженная военная полиция. За время СВО задержано,обезврежено или уничтожено 465 терактов по всей территории России и 4-х новых территорий.Война,военная комендатура в самый раз. Тогда может быть тишина.Гражданская власть после окончания боев.