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Несекретные материалы

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Военное и политическое значение освобождения Авдеевки

Военное и политическое значение освобождения Авдеевки

Итак, в ходе специальной военной операции по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины наступает психологически важный перелом.

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Комментарии
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Yvan
Увы, теперь Донецк - это Россия, а в России нет смертной казни. Просто не брать в плен этих уродов.
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Пленных не брать
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15 час.
VG
Vasily Golov
Никакой гражданской власти из местных.Военная комендатура и вооруженная военная полиция. За время СВО задержано,обезврежено или уничтожено 465 терактов по всей территории России и 4-х новых территорий.Война,военная комендатура в самый раз. Тогда может быть тишина.Гражданская власть после окончания боев.
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14 час.

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