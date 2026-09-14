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Татар-информ

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В Казани 29 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с матчем Россия – Иран

В Казани 29 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с матчем Россия – Иран

Кабинет Министров Республики Татарстан принял постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в день проведения международного товарищеского матча по футболу между национальными мужскими сборными России и Ирана.

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