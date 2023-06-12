Олег Моргун полагает, что Мариуполь восстановят в течение трех лет

Глава Мариуполя Олег Моргун полагает, что город восстановят в течение ближайших трех лет. Моргун заявил, что этот год будет ударный, власти Мариуполя рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение трех лет, тема восстановления города будет закрыта.