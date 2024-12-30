ДМИТРИЙ РОМАШОВ Трагедия борта Azerbaijan Airlines, совершившего аварийную посадку в окрестностях казахстанского города Актау (в девичестве - Шевченко), начинает превращаться в грязь.
ГРЯЗЬ ТРАГЕДИИ В АКТАУ: АЛИЕВ НАЧАЛ "ТОРГОВАТЬ КРОВЬЮ"?
Комментарии
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Врам Тавризов
Вы только забыли одно - низкое небо закрыто дронами и работой ПВО / какие тут посадки бортов? Да ещё 2 раза? На авось? Но это не тот случай Панцирь упоминали диваны. Тем более со сработавшим транспондером опознание однозначное Другими словами, наши не били сознательно, а обломки дронов явно самолетного типа и могли повредить фюзеляж (крылья, хвост и тп) жалко, что первый русский - и дважды над Грозным принимал на себя не совсем верные решения Но Бог все видит, а комиссия бесстрастно все разберёт По сути отвечать должна Укра - ведь это мог быть и наш борт
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Обязательно этот случай Россия должна внести где и кому надо как международный терроризм Украины против России и других стран
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7 час.
Анатолий Витушкин
Образованный человек с дипломатическим опытом, а ведет себя как примитивный подлец из джунглей. Обломать его давно пора и на фиг нам его помидоры с хурмой.
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1 час.
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