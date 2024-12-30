ГРЯЗЬ ТРАГЕДИИ В АКТАУ: АЛИЕВ НАЧАЛ "ТОРГОВАТЬ КРОВЬЮ"?

Врам Тавризов

Вы только забыли одно - низкое небо закрыто дронами и работой ПВО / какие тут посадки бортов? Да ещё 2 раза? На авось? Но это не тот случай Панцирь упоминали диваны. Тем более со сработавшим транспондером опознание однозначное Другими словами, наши не били сознательно, а обломки дронов явно самолетного типа и могли повредить фюзеляж (крылья, хвост и тп) жалко, что первый русский - и дважды над Грозным принимал на себя не совсем верные решения Но Бог все видит, а комиссия бесстрастно все разберёт По сути отвечать должна Укра - ведь это мог быть и наш борт