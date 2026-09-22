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Жителей Подмосковья пригласили на национальную экологическую премию

Жителей Подмосковья пригласили на национальную экологическую премию

Начался прием заявок на конкурс «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». К участию приглашают авторов уже реализованных проектов, зарегистрированных в России.

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