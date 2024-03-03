Есть рекорд! Пиковый онлайн в Steam перевалил за 34 миллиона Спустя пару месяцев...

Есть рекорд! Пиковый онлайн в Steam перевалил за 34 миллионаСпустя пару месяцев после прошлого пика в Steam зафиксирован новый рекорд онлайна — сегодня вечером на пастбищах Габена Белого в моменте паслось свыше 34,23 миллиона тучных отборных бояр.