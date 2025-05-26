В России разработают систему «умного» дома для ухода за животными

В ПНИПУ разработают экосистему, объединяющую «умные» кормушки, поилки и лотки Студенты Пермского Политеха работают над созданием уникального приложения SmartPaws, которое объединит умные устройства для ухода за домашними питомцами в единую систему.
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