25+ человек, которые умудрились сделать крутую вещь из эпоксидной смолы

Чем заняться в дни длинных каникул или отпуска, кроме как сидеть за праздничным столом или смотреть телевизор? Если вам ничего, кроме вышеперечисленного, не приходит на ум, мы можем подкинуть идею — заняться творчеством.
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