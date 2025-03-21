НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Врет. Пиарится...Трамп назвал разг...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Что не скажешь о зарплатах главы, топ менеджеров и среднего звена Почты России... Там хватает и очередь выстроена поп...Дышит на ладан: г...
  • Надежда Белугина
    Казнить или миловать пусть скажут своё слово наши воины.Трамп попросил Пу...

На месте Среднеуральской птицефабрики могут построить индустриальный парк

На месте Среднеуральской птицефабрики могут построить индустриальный парк

По итогам проведенного аудита активов АО «Равис – Птицефабрика Сосновская» акционерами агрохолдинга было принято решение не возобновлять деятельность среднеуральской птицефабрики, так как это экономически нецелесообразноАгрохолдинг «Равис» намерен продать Среднеуральскую птицефабрику (Свердловская область) для погашения долга в размере 127 млн рублей перед государством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх